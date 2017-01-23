В Камеруне разбился вертолет с генералом армии на борту

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе генерал армии Камеруна, погибли в воскресенье вечером после того, как вертолет, на борту которого они находились, потерпел крушение неподалеку от границы с Нигерией. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на камерунские власти.
По его данным, помимо генерала, жертвами стали три чиновника и два члена экипажа. Вертолет выполнял задание по ликвидации боевиков группировки "Боко харам" на севере Камеруна.
Действующая в Нигерии исламистская группировка нередко совершает нападения в соседних странах, в частности Камеруне. В марте 2015 года экстремисты присягнули на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС).
"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - экстремистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.
"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов "чуждой" культуры.
В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России - прим. ТАСС).