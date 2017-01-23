Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Камеруне разбился вертолет с генералом армии на борту

Происшествия
23 января, 3:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
В результате авиакатастрофы также погибли три чиновника и два члена экипажа
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе генерал армии Камеруна, погибли в воскресенье вечером после того, как вертолет, на борту которого они находились, потерпел крушение неподалеку от границы с Нигерией. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на камерунские власти.

По его данным, помимо генерала, жертвами стали три чиновника и два члена экипажа. Вертолет выполнял задание по ликвидации боевиков группировки "Боко харам" на севере Камеруна.

Действующая в Нигерии исламистская группировка нередко совершает нападения в соседних странах, в частности Камеруне. В марте 2015 года экстремисты присягнули на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС).

О группировке "Боко харам"

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - экстремистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.

"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов "чуждой" культуры.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России - прим. ТАСС).

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Камерун
В других СМИ
Реклама
Фото
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
10
Press TV: не менее 30 пожарных погибли при обрушении здания в Тегеране
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мадонна заявила, что ее слова в адрес Трампа на марше протеста вырвали из контекста
2
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
3
CNN: хакеры разместили фальшивку об атаке РФ на США в аккаунте NYT в Twitter
4
ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход Конгресса
5
Samsung Galaxy Note 7 взрывались из-за недочетов в проектировании батарей и сборки
6
Le Monde: Фийон призвал к восстановлению отношений с Россией
7
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Темы дня
Реклама