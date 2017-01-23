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На Камчатке ищут военного, ударившего подростка из-за попавшего в машину снежка

Происшествия
23 января, 3:59 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Ребенок направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, на основе результатов которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе краевого Управления МВД России
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© Сергей Коньков/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Полиция на Камчатке ищет мужчину, предположительно военнослужащего, который избил подростка после того, как тот случайно попал снежком в его автомобиль. Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском днем 19 января, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Управления МВД России по Камчатскому краю.

"Со слов детей, они играли в снежки в районе проспекта Победы дом 61, когда там проезжал мужчина на внедорожнике. Один из детей попал снежным комком в проезжавший автомобиль. Он остановился, из него вышел мужчина в военной форме и ударил подростка в лицо", - сообщил представитель пресс-службы.

После этого мужчина отъехал, встретил наряд патрульно-постовой службы и попросил полицейских разобраться с детьми. Сотрудники ППС записали номер автомобиля и направились к детям. Уже после того, как водитель на внедорожнике уехал, полицейские обнаружили мальчика с разбитым носом.

"Полицейские оказали подростку помощь и обратились к его родителям, которые, в свою очередь, написали заявление в полицию. Назначено проведение проверки. Ребенок направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы. На основе ее результатов будет принято процессуальное решение", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что сейчас полиция ведет розыск мужчины на внедорожнике.

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