На Камчатке ищут военного, ударившего подростка из-за попавшего в машину снежка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Полиция на Камчатке ищет мужчину, предположительно военнослужащего, который избил подростка после того, как тот случайно попал снежком в его автомобиль. Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском днем 19 января, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Управления МВД России по Камчатскому краю.
"Со слов детей, они играли в снежки в районе проспекта Победы дом 61, когда там проезжал мужчина на внедорожнике. Один из детей попал снежным комком в проезжавший автомобиль. Он остановился, из него вышел мужчина в военной форме и ударил подростка в лицо", - сообщил представитель пресс-службы.
После этого мужчина отъехал, встретил наряд патрульно-постовой службы и попросил полицейских разобраться с детьми. Сотрудники ППС записали номер автомобиля и направились к детям. Уже после того, как водитель на внедорожнике уехал, полицейские обнаружили мальчика с разбитым носом.
"Полицейские оказали подростку помощь и обратились к его родителям, которые, в свою очередь, написали заявление в полицию. Назначено проведение проверки. Ребенок направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы. На основе ее результатов будет принято процессуальное решение", - сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что сейчас полиция ведет розыск мужчины на внедорожнике.