Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NBC: на главном вокзале Вашингтона была проведена эвакуация

Происшествия
23 января, 4:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, января. /ТАСС
На вокзале сработала пожарная тревога, однако она оказалась ложной
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Полиция провела в воскресенье эвакуацию людей из здания главного железнодорожного вокзала Вашингтона Юнион-Стейшн, расположенного в нескольких минутах ходьбы от Конгресса США, на территории которого в пятницу состоялась инаугурация президента Дональда Трампа.

Смотрите также
СМИ: пожарная тревога на вокзале в Вашингтоне оказалась ложной

Как сообщает телеканал NBC, тревога оказалась ложной.

По данным телеканала, эвакуация была проведена в связи с "мерами предосторожности" после "автоматического срабатывания" пожарной тревоги.

В конце июля и в августе прошлого года на вокзале также проводилась эвакуация. Оба раза тревога оказалась ложной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
10
Press TV: не менее 30 пожарных погибли при обрушении здания в Тегеране
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: хакеры разместили фальшивку об атаке РФ на США в аккаунте NYT в Twitter
2
Мадонна заявила, что ее слова в адрес Трампа на марше протеста вырвали из контекста
3
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
4
ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход Конгресса
5
Le Monde: Фийон призвал к восстановлению отношений с Россией
6
Samsung Galaxy Note 7 взрывались из-за недочетов в проектировании батарей и сборки
7
Би-би-си: Мэй ушла от ответа на вопрос о неудачном запуске ракеты Trident
Темы дня
Реклама