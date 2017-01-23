NBC: на главном вокзале Вашингтона была проведена эвакуация

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Полиция провела в воскресенье эвакуацию людей из здания главного железнодорожного вокзала Вашингтона Юнион-Стейшн, расположенного в нескольких минутах ходьбы от Конгресса США, на территории которого в пятницу состоялась инаугурация президента Дональда Трампа.

Как сообщает телеканал NBC, тревога оказалась ложной.

По данным телеканала, эвакуация была проведена в связи с "мерами предосторожности" после "автоматического срабатывания" пожарной тревоги.

В конце июля и в августе прошлого года на вокзале также проводилась эвакуация. Оба раза тревога оказалась ложной.