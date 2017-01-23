Полиция арестовала подозреваемого в нападении на полицейского в Белфасте

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Подозреваемый в нападении на сотрудника полиции в Белфасте, произошедшем в воскресенье, арестован. Об этом североирландская полицейская федерация сообщила на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

"В рамках расследования по делу об инциденте со стрельбой на улице Крамлин на севере Белфаста, в ходе которого gолицейский получил ранения, полиция арестовала 36-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Police investigating shooting incident at Crumlin Rd N Belfast in which officer was injured have arrested a 36 yo man. — PSNI North Belfast (@PSNIBelfastN) 22 January 2017

По информации газеты The Irish Times, состояние сотрудника полиции оценивается как стабильное, и травмы, полученные им в результате нападения, не считаются опасными для жизни. Ранее сообщалось, что полицейский был ранен после того, как неизвестные открыли огонь на автозаправочной станции. Власти назвали инцидент терактом.

Это первый за восемь лет акт устрашения населения в виде нападения на полицейского с применением огнестрельного оружия в Северной Ирландии, где в настоящее время осложнилась обстановка в связи с разразившимся в наступившем году политическим кризисом.