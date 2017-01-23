United Airlines приостановила полеты своих самолетов внутри США из-за компьютерного сбоя

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ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Авиакомпания США United Airlines в воскресенье приостановила полеты своих самолетов в воздушном пространстве страны из-за компьютерного сбоя. Об этом говорится в распространенном заявлении Федерального авиационного управления (ФАУ) США.
"Действует запрет на вылет самолетов United Airlines по внутренним маршрутам в связи с компьютерным сбоем, - отмечается в сообщении. - Международные полеты стали исключением".
"Проблему, связанную с информационной системой", подтвердили и в самой компании. Компьютерный сбой привел к задержкам полетов во многих аэропортах США. "Запрет на взлет действует на внутренние рейсы из-за проблемы, связанной с информационной системой. Мы работаем над ее решением, приносим извинения за неудобства", - говорится в распространенном сообщении компании.
Как отмечают ожидающие рейсов пассажиры в соцсети Twitter, представители United Airlines рассказали им, что речь идет о "масштабном сбое всей компьютерной системы" компании.