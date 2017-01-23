В Шанхае задержаны 83 человека, заработавшие на незаконных аукционах $873 тысячи

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ШАНХАЙ, 23 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Полиция в Шанхае задержала 83 человека по делу об организации незаконных аукционов по продаже антиквариата. Как сообщает в понедельник агентство Синьхуа, мошенники заработали на обманутых клиентах порядка 6 млн юаней (873 тыс. долларов).
Преступники собирали большие комиссионные за организацию аукциона, а затем объявляли владельцам антиквариата, что им не удалось ничего продать, говорится в заявлении шанхайской полиции. Мошенники также выдавали поддельные сертификаты подлинности на предметы старины и получали за это от клиентов от 15 до 30 тыс. юаней ($2,2-4,4 тыс.).
Расследование этого дела началось еще в июле 2016 года после поступившей информации о проведении незаконного аукциона в городском районе Путо. К середине декабря полиции удалось выявить порядка 100 человек, причастных к этому делу, 83 из них были задержаны и им будут предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений.