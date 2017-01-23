United Airlines возобновляет полеты своих самолетов внутри США после компьютерного сбоя

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Авиакомпания США United Airlines сообщила о возобновлении полетов своих самолетов по внутренним маршрутам в США, которые в воскресенье были приостановлены из-за компьютерного сбоя.

"Запрет на вылет самолетов снят. Мы работаем над тем, чтобы возобновить перелеты. Мы приносим извинения нашим клиентам за причиненные неудобства", - говорится в сообщении, размещенном на странице авиакомпании в сети микроблогов Twitter.

UPDATE: The ground stop has been lifted. We’re working to get flights on their way. We apologize for the inconvenience to our customers. — United (@united) 23 January 2017