United Airlines возобновляет полеты своих самолетов внутри США после компьютерного сбоя

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ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Авиакомпания США United Airlines сообщила о возобновлении полетов своих самолетов по внутренним маршрутам в США, которые в воскресенье были приостановлены из-за компьютерного сбоя.
"Запрет на вылет самолетов снят. Мы работаем над тем, чтобы возобновить перелеты. Мы приносим извинения нашим клиентам за причиненные неудобства", - говорится в сообщении, размещенном на странице авиакомпании в сети микроблогов Twitter.
UPDATE: The ground stop has been lifted. We’re working to get flights on their way. We apologize for the inconvenience to our customers.— United (@united) 23 January 2017