В Приморье изъяты более 160 тыс. флаконов запрещенных спиртосодержащих средств

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 160 тыс. флаконов с запрещенными к продаже спиртосодержащими жидкостями обнаружили полицейские на складе в Находке. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю.

"3564 коробки, в которых находилось свыше 163 тыс. флаконов "Боярышника", "Перцовки" и косметических жидких спиртосодержащих изделий, запрещенных к обороту на территории РФ, обнаружены и изъяты полицейскими в одном из складских помещений на территории базы на улице Угольной в Находке. Возбуждено дело об административном правонарушении", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в краевом управлении Роспотребнадзора, с начала года из оборота в Приморье изъято около 300 литров подобной продукции.