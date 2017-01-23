Спасатели нашли тело подводного охотника в озере под Петербургом

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Спасатели нашли тело подводного охотника, который пропал 19 января, на третий день поисков в озере Долгое в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщили в региональном управлении МЧС.
"Тело погибшего мужчины извлечено силами СЧ ФПС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и доставлено на берег для дальнейших следственно-оперативных действий", - говорится в сообщении.
Информация в МЧС поступила 21 января. Мужчина ушел на подводную охоту 19 января в Красном селе и не вернулся. Поиски продолжались все выходные в светлое время суток, возможным местом погружения были определены сразу три озера. По данным управления, проводились мероприятия по обследованию береговой линии, мониторинг акватории при помощи беспилотных летательных аппаратов, осуществлялось погружение водолазов.