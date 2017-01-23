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Суд повторно начнет слушать дело в отношении экс-замдиректора "Аэрофлота"

Происшествия
23 января, 12:54 UTC+3
Николая Глушкова обвиняют в хищении $123 млн у компании
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Материал из 1 страницы
Николай Глушков, 2006 год

Николай Глушков, 2006 год

© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу в отношении бывшего директора "Аэрофлота" Николая Глушкова, обвиняемого в хищении почти $123 млн у авиакомпании, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил возобновить судебное следствие и назначить заседание на 2 февраля", - огласил решение судья. Суд пришел к выводу, что по делу имеются обстоятельства, требующие выяснения, в связи с чем необходимо возобновить судебное следствие.

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Суд над Глушковым проходит заочно, без его участия, поскольку он длительное время назад покинул РФ и проживает в Великобритании.

Бывший заместитель директора "Аэрофлота" по финансовым вопросам Николай Глушков обвиняется по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Как считает следствие, Глушков в составе преступной группы, в которую входил Борис Березовский, с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. На самом же деле деньги в размере $122,654 млн были похищены. 

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