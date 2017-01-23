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CNN: число погибших в США в результате бурь и торнадо увеличилось до 20 человек

Происшествия
23 января, 13:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, января. /ТАСС
Ранее поступали сообщения о том, что в штате Джорджия от разгула стихии погибли 14 человек, а в Миссисипи - четверо
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© EPA/MARK WALLHEISER

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Число жертв мощных бурь, торнадо и наводнений, обрушившихся на ряд штатов США, увеличилось до 20 человек. Как сообщает телекомпания CNN, в Калифорнии были обнаружены тела еще двух погибших.

Одной из жертв стихии стала жительница округа Мендосино на севере Калифорнии, на дом которой ночью упало дерево. Еще один погибший был обнаружен на юге штата - в округе Сан- Диего. Также сообщается, что еще три человека, включая ребенка, числятся пропавшими без вести.

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Ранее поступали сообщения о том, что в штате Джорджия от разгула стихии погибли 14 человек, а в Миссисипи - четверо.

Губернатор Джорджии Натан Дил объявил режим чрезвычайного положения в ряде округов, где непогода нанесла наибольший ущерб. Аналогичный режим действует и в отдельных районах Миссисипи.

Удары стихии на себе также ощутили штаты Техас, Алабама, Луизиана и Флорида, однако сообщений о жертвах оттуда не поступало. Отмечалось, что в ряде регионов оказались разрушены или повреждены дома и постройки.

Президент США Дональд Трамп пообещал оказать федеральную помощь Джорджии, Флориде и Алабаме. По его словам, эти штаты "серьезно пострадали" в результате стихийного бедствия. "Мы будем помогать", - сказал он, выступая в Белом доме.

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