Полицейские возбудили дело после кражи "золотой" сантехники в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили дело о краже после хищения сантехники из квартиры в Новомосковском административном округе столицы. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"21 декабря в дежурную часть межмуниципального отделения МВД России "Коммунарский" обратился местный житель с заявлением о том, что у него из квартиры, расположенной на улице Александры Монаховой, похищена сантехника на общую сумму около 200 тысяч рублей. Потерпевший заявил, что подозревает в совершенном преступлении рабочих, которые делали в его квартире ремонт", - сказал собеседник, отметив, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ведется поиск подозреваемых.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в полицию с заявлением о краже на 200 тыс. рублей обратился сотрудник службы безопасности компании "Газпром".