Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейские возбудили дело после кражи "золотой" сантехники в Москве

Происшествия
23 января, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Сообщается, что в преступлении потерпевший подозревает рабочих, которые делали в его квартире ремонт
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили дело о краже после хищения сантехники из квартиры в Новомосковском административном округе столицы. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"21 декабря в дежурную часть межмуниципального отделения МВД России "Коммунарский" обратился местный житель с заявлением о том, что у него из квартиры, расположенной на улице Александры Монаховой, похищена сантехника на общую сумму около 200 тысяч рублей. Потерпевший заявил, что подозревает в совершенном преступлении рабочих, которые делали в его квартире ремонт", - сказал собеседник, отметив, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ведется поиск подозреваемых.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в полицию с заявлением о краже на 200 тыс. рублей обратился сотрудник службы безопасности компании "Газпром".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
2
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
3
ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в Алеппо
4
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
5
Порошенко создал отдельную военно-воздушную зону над республиками Донбасса
6
ФАС аннулировала конкурс на строительство комплекса Верховного суда в Петербурге
7
Фийон: ЕС поторопился подписать Соглашение об ассоциации с Украиной
Темы дня
Реклама