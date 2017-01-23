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Суд 25 января решит вопрос о продлении ареста обвиняемому в шпионаже украинцу Сущенко

Происшествия
23 января, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Заседание пройдет в закрытом режиме
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы 25 января рассмотрит ходатайство ФСБ России о продлении срока ареста гражданину Украины Роману Сущенко, обвиняемому в шпионаже. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Марк Фейгин.

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"Следствие просит продлить в отношении Сущенко меру пресечения в виде содержания под стражей. Заседание состоится 25 января в 14:00 мск", - сказал он.

Как ожидается, заседание пройдет в закрытом режиме. Сущенко обвиняется по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как заявили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ЦОС, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Свою вину Сущенко не признает. По словам его адвоката Фейгина, Сущенко является собственным корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, а в Россию приехал в отпуск навестить родственников. Эту информацию подтвердило и украинское информагентство, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года и является "журналистом с многолетней и безупречной профессиональной репутацией".

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