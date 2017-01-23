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Экс-глава Роспотребнадзора Карелии оставлен под домашним арестом по делу о гибели 14 детей

Происшествия
23 января, 17:45 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
По данным следствия, в региональное управление неоднократно поступала информация о многочисленных нарушениях ООО "Парк- Отель "Сямозеро", но Анатолий Коваленко выдавал разрешения на работу
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ПЕТРОЗАВОДСК, 23 января. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Верховный суд Карелии оставил под домашним арестом бывшего руководителя карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко, являющегося фигурантом уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере, сообщили ТАСС в суде.

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9 января горсуд Петрозаводска удовлетворил ходатайство следователя и продлил Коваленко домашний арест до 19 апреля. Защита экс-чиновника обжаловала это решение в вышестоящей инстанции и просила его отменить.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии оставила без изменения постановление судьи Петрозаводского городского суда от 9 января об избрании в отношении Анатолия Коваленко меры пресечения в виде домашнего ареста. В удовлетворении апелляционной жалобы было отказано", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Ермакова.

Коваленко на время домашнего ареста запрещено покидать квартиру за исключением посещения больниц или следователя, а также ежедневной часовой прогулки. Экс-чиновник не имеет права пользоваться телефонной связью и интернетом, общаться с сотрудниками управления Роспотребнадзора по Карелии и другими свидетелями, проходящими по уголовному делу.

Анатолий Коваленко был задержан в Петрозаводске сотрудниками правоохранительных органов 21 июня 2016 года, он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По данным следствия, в 2015 году в региональное управление Роспотребнадзора по Карелии неоднократно поступала информация о многочисленных нарушениях, допускаемых руководством ООО "Парк- Отель "Сямозеро". Несмотря на это, Коваленко и его подчиненные, по данным следствия, не приняли никаких мер в отношении руководства лагеря и продолжали выдавать ООО "Парк-Отель "Сямозеро" разрешения на работу. По версии следствия, ненадлежащее исполнение обязанностей Коваленко и другими должностными лицами стало одной из причин ЧП на озере Сямозеро.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по озеру на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела в связи с происшествием. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей.

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