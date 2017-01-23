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СК начал проверку инцидента в Красноярске, где водитель не пропускал машину скорой

Происшествия
23 января, 18:12 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 23, января. /ТАСС
Водитель иномарки и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов, в результате 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался
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КРАСНОЯРСК, 23 января. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку инцидента с машиной скорой помощи в Красноярске, которую отказался пропускать водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

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"В ряде СМИ города Красноярска размещена информация о том, что в одном из дворов, расположенном в Кировском районе города Красноярска, водитель легкового автомобиля перегородил дорогу машине скорой помощи и отказывался освободить проезд. Врачи в это время направлялись на вызов к больному. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС ранее, инцидент произошел в ночь на понедельник во дворе жилого дома по улице Гастелло. Водитель легковой машины пропустил скорую помощь лишь после угрозы вызвать полицию.

Ранее сообщалось об инциденте со скорой помощью в Петропавловске-Камчатском. 10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую, она и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского почти на 10 минут. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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