Специалисты скопировали все данные с "черного ящика" упавшего в Киргизии Boeing

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Специалисты завершили копирование информации с речевого бортового самописца упавшего под Бишкеком грузового самолета Boeing 747, качество записи хорошее.

Об этом сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Специалисты лаборатории Межгосударственного авиационного комитета совместно со специалистами Киргизской Республики, Турции и США завершили работы по копированию информации бортового речевого самописца. Скопирована вся зарегистрированная информация вплоть до столкновения самолета с землей. Качество записи хорошее", - сообщили в ведомстве.

В МАК также отметили, что специалисты приступили к анализу данных параметрического самописца и транскрипции - "выписке" внутрикабинных переговоров экипажа.

По данным на 23 января, число жертв крушения возросло до 39 человек. В понедельник в больнице скончался один из пострадавших в катастрофе.

Принадлежащий одной из турецких компаний Boeing, следовавший по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, разбился возле аэропорта Манас столицы Киргизии при заходе на посадку. Лайнер упал на расположенный вблизи взлетно-посадочной полосы дачный поселок. Во результате падения лайнер полностью разрушил 23 одноэтажных жилых дома. Почти половина погибших и пострадавших - дети.