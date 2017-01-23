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Rai News 24: число погибших под завалами отеля в Италии достигло семи

Происшествия
23 января, 19:57 UTC+3 МОСКВА 23, января. /ТАСС
22 человека считаются пропавшими без вести
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© EPA/SOCCORSO ALPINO

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Число погибших в результате схода лавины, накрывшей отель в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии возросло до семи.

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Об этом сообщил телеканал Rai News 24.

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1,2 тысячи метров отель в минувшую среду, полностью накрыв четырехэтажное здание. Ранее сообщалось о шести погибших. Живыми были обнаружены 11 человек.

22 человека все еще считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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Здание отеля в центре Италии под лавиной сместилось на 10 метров

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