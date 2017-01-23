Rai News 24: число погибших под завалами отеля в Италии достигло семи

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Число погибших в результате схода лавины, накрывшей отель в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии возросло до семи.

Об этом сообщил телеканал Rai News 24.

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1,2 тысячи метров отель в минувшую среду, полностью накрыв четырехэтажное здание. Ранее сообщалось о шести погибших. Живыми были обнаружены 11 человек.

22 человека все еще считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.