Rai News 24: число погибших под завалами отеля в Италии достигло семи

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Число погибших в результате схода лавины, накрывшей отель в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии возросло до семи.
Об этом сообщил телеканал Rai News 24.
Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1,2 тысячи метров отель в минувшую среду, полностью накрыв четырехэтажное здание. Ранее сообщалось о шести погибших. Живыми были обнаружены 11 человек.
22 человека все еще считаются пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается.