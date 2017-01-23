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Погребенный под снегом отель в Италии был построен в месте, где ранее сходили лавины

Происшествия
23 января, 20:10 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Отель не был оснащен специальной аппаратурой по предупреждению опасности схода лавин, отмечают специалисты
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РИМ, 23 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Погребенный под снегом отель Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии был построен в месте, где в предыдущие десятилетия неоднократно сходили лавины. Такие данные содержатся в полученных прокуратурой города Пескара, ведущей следствие, официальных геологических картах области Абруццо.

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В документах от 1991 года, обновленных в 2007 году, указывается, что в месте нахождения отеля сформировался целый геологический слой, свидетельствующий о схождении лавин, в том числе достаточно крупных. В течение лет законодательство менялось и вводились требования о составлении "карты рисков лавин" с указанием их возможной периодичности.

Известно, что небольшая структура для приема постояльцев находилась там уже в 1950-х годах. Но отель появился в 1970-х, после чего обновлялся и расширялся в 2000-х годах. В частности, по поводу несоответствия нормам последней перестройки открывалось расследование и проходил процесс с последующим оправданием обвиняемых.

Как указывают специалисты, отель, расположенный на высоте 1,2 тысячи метров у подножия гор заповедника Гран-Сассо, не был оснащен специальной аппаратурой по предупреждению опасности схода лавин.

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками в центральной Италии и сильнейшими снегопадами, сошла на "Ригопьяно" в минувшую среду. Незадолго до этого из отеля поступила просьба о помощи, поскольку он оказался изолирован из-за непроходимости заваленных снегом дорог. На момент инцидента в здании находились более 30 человек.

Всего 11 удалось выжить, из них 9, включая четверых детей, были извлечены из-за завалов. Число погибших достигло семи человек, с обнаружением тела женщины. 22 человека считаются пропавшими без вести, поисково- спасательная операция продолжается.

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