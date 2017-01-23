На базе ВВС США в Аризоне отменена тревога

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Тревога, объявленная на территории базы ВВС США Дэвис-Монтен (Davis-Monthan Air Force Base) в штате Аризона, отменена. Гарнизону разрешено возобновить службу в штатном режиме, информировала пресс-служба военного объекта.

"Все спокойно. Распоряжение о перекрытии (въезда и выезда с базы) отменено. Персоналу разрешено возобновить обычные операции", - заявили в пресс-службе. Она обещала регулярно оповещать о дальнейшем изменении обстановки на базе.

Командование мотивировало решение перекрыть блокпосты объекта получением "неподтвержденной информации о звуках выстрелов". Судя по всему, эти сведения на поверку оказались ложными. Иные подробности случившегося не разглашаются.

База ВВС США Дэвис-Монтен расположена в 8 км юго-восточнее города Тусон. Она главным образом используется для обучения летчиков и техников, а также для складирования излишков военной авиатехники.