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На базе ВВС США в Аризоне отменена тревога

Происшествия
23 января, 21:09 дата обновления: 23 января, 22:46 UTC+3
Гарнизону разрешено возобновить службу в штатном режиме
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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Gary M. Williams

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Тревога, объявленная на территории базы ВВС США Дэвис-Монтен (Davis-Monthan Air Force Base) в штате Аризона, отменена. Гарнизону разрешено возобновить службу в штатном режиме, информировала пресс-служба военного объекта.

"Все спокойно. Распоряжение о перекрытии (въезда и выезда с базы) отменено. Персоналу разрешено возобновить обычные операции", - заявили в пресс-службе. Она обещала регулярно оповещать о дальнейшем изменении обстановки на базе.

Командование мотивировало решение перекрыть блокпосты объекта получением "неподтвержденной информации о звуках выстрелов". Судя по всему, эти сведения на поверку оказались ложными. Иные подробности случившегося не разглашаются.

База ВВС США Дэвис-Монтен расположена в 8 км юго-восточнее города Тусон. Она главным образом используется для обучения летчиков и техников, а также для складирования излишков военной авиатехники.

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