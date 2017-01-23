Подросток получил травму головы в потасовке со сверстником в московской школе

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку по факту получения подростком травмы головы в школе на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел в школе на улице Добролюбова, где один из учеников толкнул сверстника, в результате чего тот упал, получил травму головы и был направлен в медучреждение. "По факту получения травмы подростком полиция проводит проверку, уже опрошен один из участников инцидента", - сказали в пресс-службе.