Mirror: в жилом комплексе в Лондоне прогремел взрыв

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Взрыв прогремел в жилом комплексе в восточной части Лондона. Об этом сообщила на своем сайте газета Mirror. По ее данным, инцидент произошел в районе Хорнчерч.
#Hornchurch smoke spreading pic.twitter.com/HhnWS792sF— ajax jones (@ajaxjones) 23 января 2017 г.
Несколько человек получили ранения. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.
По информации телекомпании Би-би-си, три человека получили помощь на месте, один мужчина был доставлен в больницу.
На место происшествия прибыли полиция, машины скорой помощи и по меньшей мере 60 пожарных, идет эвакуация жителей.
Причина взрыва пока не установлена. Информация о пострадавших не поступала.