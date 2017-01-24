КС РФ рассмотрит жалобу Ильдара Дадина на статью УК, по которой он получил срок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ рассмотрит во вторник жалобу Ильдара Дадина на статью 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения публичных мероприятий, по которой он был признан виновным и приговорен к 2,5 года колонии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"24 января 2017 года, во вторник, в 10 часов Конституционный суд РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по жалобе гражданина Дадина Ильдара Ильдусовича", - говорится в сообщении.

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации, либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Дадин подал жалобу на положение статьи УК, которое позволило привлечь его к уголовной ответственности за участие в публичных мероприятиях, проводимых с нарушением требований закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", но не повлекших общественно опасных последствий (причинения вреда здоровью людей, создания угрозы безопасности населения и окружающей среды).

Кроме того, по мнению заявителей, уголовное дело в отношении Дадина, который был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста, было заведено, когда лишь одно постановление суда о привлечении его к административной ответственности вступило в законную силу.

Дело Дадина

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Дадин стал первым россиянином, осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

В ноябре 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии. Позднее сообщалось, что обследовавшие осужденного независимые врачи не нашли у него признаков травм. Следователи также не нашли подтверждений применения к нему в колонии физического насилия. Позднее стало известно, что после проверки Дадина перевели в исправительную колонию в Алтайском крае.