CBC: около 200 тыс. литров нефти попали в почву из-за аварии на нефтепроводе в Канаде

ОТТАВА, 24 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Около 200 тыс. литров (70,6 тонны) нефти попали в почву из-за аварии на нефтепроводе в центральной канадской провинции Саскачеван. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

Утечка произошла недалеко от поселения коренных жителей Канады Стоутон на юго-востоке провинции. О причинах аварии на нефтепроводе, принадлежащем компании Tundra Energy Marketing Inc., не сообщается. Известно, что 170 тыс. литров нефти уже собраны. В районе аварии, по данным местных властей, экологическая ситуация пока остается в норме.

Авария произошла еще в пятницу, 20 января, но СМИ узнали о ней только в понедельник. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.