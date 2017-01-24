CBC: около 200 тыс. литров нефти попали в почву из-за аварии на нефтепроводе в Канаде

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ОТТАВА, 24 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Около 200 тыс. литров (70,6 тонны) нефти попали в почву из-за аварии на нефтепроводе в центральной канадской провинции Саскачеван. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.
Утечка произошла недалеко от поселения коренных жителей Канады Стоутон на юго-востоке провинции. О причинах аварии на нефтепроводе, принадлежащем компании Tundra Energy Marketing Inc., не сообщается. Известно, что 170 тыс. литров нефти уже собраны. В районе аварии, по данным местных властей, экологическая ситуация пока остается в норме.
Авария произошла еще в пятницу, 20 января, но СМИ узнали о ней только в понедельник. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.