Самый активный вулкан Мексики выбросил столб пепла почти на 4 км

МЕХИКО, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Вулкан Колима, расположенный в мексиканском штате Халиско, в понедельник выбросил столб пепла на высоту более 3,5 км. Об этом сообщил национальный координатор сил гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте.

Специалисты полагают, что всплеск вулканической активности, наблюдающийся в последние недели, не представляет опасности для населения. Тем не менее, власти рекомендовали жителям граничащих с Колимой районов тщательно соблюдать меры безопасности.

Одно из самых мощных за последние несколько лет извержений Колимы произошло в начале июля 2015 года. Тогда власти эвакуировали несколько сотен человек из населенных пунктов в радиусе 12 км от вулкана и приостановили работу международного аэропорта в столице штата Колима.

Высота вулкана Колима над уровнем моря составляет около 3,8 км. За последние 450 лет он извергался свыше 40 раз.