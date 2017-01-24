Самый активный вулкан Мексики выбросил столб пепла почти на 4 км

Операционная прибыль Samsung Electronics в IV квартале 2016 года выросла на 50%Экономика и бизнес 24 января, 7:32
В Астане возобновились переговоры по СирииМеждународная панорама 24 января, 7:16
Вандевеге сыграет с Винус Уильямс в полуфинале Australian OpenСпорт 24 января, 7:12
Globo: в Бразилии от желтой лихорадки скончались 35 человекОбщество 24 января, 6:53
"Торонто" обыграл "Калгари" в матче НХЛ, Зайцев отдал две результативные передачиСпорт 24 января, 6:36
Небольшие осадки, гололед и до одного градуса тепла ожидаются в столичном регионеМосква 24 января, 6:24
Голы Орлова и Кузнецова помогли "Вашингтону" разгромить "Каролину" в НХЛСпорт 24 января, 5:48
"Ъ": глава МИД Венгрии оценил потери Будапешта от антироссийских санкцийЭкономика и бизнес 24 января, 5:34
Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в 1/4 финала Australian OpenСпорт 24 января, 5:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Вулкан Колима, расположенный в мексиканском штате Халиско, в понедельник выбросил столб пепла на высоту более 3,5 км. Об этом сообщил национальный координатор сил гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте.
Специалисты полагают, что всплеск вулканической активности, наблюдающийся в последние недели, не представляет опасности для населения. Тем не менее, власти рекомендовали жителям граничащих с Колимой районов тщательно соблюдать меры безопасности.
Одно из самых мощных за последние несколько лет извержений Колимы произошло в начале июля 2015 года. Тогда власти эвакуировали несколько сотен человек из населенных пунктов в радиусе 12 км от вулкана и приостановили работу международного аэропорта в столице штата Колима.
Высота вулкана Колима над уровнем моря составляет около 3,8 км. За последние 450 лет он извергался свыше 40 раз.