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"Ъ": Генпрокуратура дала негативный отзыв на статью УК о нарушениях на митингах

Происшествия
24 января, 4:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Первым россиянином, получившим срок по статье о неоднократных нарушениях порядка организации или проведения публичных мероприятий, стал Ильдар Дадин
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© ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России считает некорректной статью 212.1 Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях порядка организации либо проведения публичных мероприятий - в надзорном ведомстве считают, что она должна быть изменена, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст поступившего в Конституционный суд отзыва Генпрокуратуры на жалобу Ильдара Дадина.

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Статья 212.1, введенная в УК РФ в июле 2014 года, предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Дадин стал первым россиянином, получившим срок по этой статье - суд признал его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста.

"Неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений", - говорится в отзыве заместителя генпрокурора Владимира Малиновского в ответ на запрос Конституционного суда.

То есть, пояснил он, совершенное повторно деяние вряд ли "становится настолько общественно опасным, чтобы признаваться преступлением". Малиновский также указал на некорректность примечания к статье, которое устанавливает "количество случаев привлечения к административной ответственности (более двух раз) как условие наступления уголовной". По его мнению, пишет издание, для устранения этих проблем необходимо изменить уголовное и, возможно, административное законодательство.

Как пишет "Коммерсантъ", эксперты Дальневосточного федерального университета также направили в Конституционный суд негативный отзыв на статью. В заключении вуза называется необоснованной криминализация неоднократного нарушения порядка организации либо проведения публичных мероприятий "без наступления последствий и указания на них в уголовном законе". "Отсутствуют два важнейших критерия криминализации - необходимая и достаточно высокая степень общественной опасности деяния и причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям", - поясняется в документе. Кроме того, по мнению экспертов университета, статья нарушает принцип, согласно которому никто не может быть дважды наказан за одно и то же преступление.

Во вторник Конституционный суд рассмотрит жалобу Дадина на статью 212.1 Уголовного кодекса. Осужденный, в частности, обжалует положение статьи, которое позволило привлечь его к уголовной ответственности за участие в публичных мероприятиях, проводимых с нарушением закона, но не повлекших общественно опасных последствий.

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