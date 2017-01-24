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Два сухогруза и ледокол, застрявшие во льдах на Чукотке, останутся там на зимовку

Происшествия
24 января, 4:33 UTC+3 АНАДЫРЬ АНАДЫРЬ 24, января. /ТАСС
Ледокол "Капитан Драницын", а также сухогрузы "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск" останутся на зимовку в городском округе Певек
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АНАДЫРЬ, 24 января. /ТАСС/. Два сухогруза и ледокол, которые больше недели оставались заперты во льдах в Чаунской губе на Чукотке, останутся на зимовку у побережья города Певек. Об этом ТАСС сообщил начальник управления МЧС по Чукотскому автономному округу Руслан Назаров.

"Принято решение во избежание значительных рисков, в частности, повреждения судов, нанесения ущерба здоровью экипажей и окружающей среде, оставить сухогрузы "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск", а также ледокол "Капитан Драницын", на зимовку в городском округе Певек. Ледокол "Адмирал Макаров" уже самостоятельно убыл в восточном направлении (в Берингово море) для выполнения работы в интересах ФГУП "Росморпорт", - сказал Назаров.

Проводка судов от мыса Шелахский, где они находились больше недели, до городского округа Певек уже завершена.

"Они будут вморожены в ледовый припай на расстоянии около 500 метров, максимум 1 км, от границы городского округа Певек. В данном месте движение льдов и их сжатие практически несущественно. Такая практика характерна для территории Чукотского округа, в частности, после периода навигации на территории округа местные компании часто прибегают к практике вмораживания судов в лед", - сообщил собеседник ТАСС.

Он добавил, что 25 января в Певек прибудет первый заместитель губернатора округа Леонид Николаев, чтобы на месте решить вопрос с обеспечением судов во время зимовки топливом и продовольствием. Также будет решен вопрос о том, сколько членов экипажа останется на судах до весны. Ориентировочно это будет от 3 до 5 человек на каждое судно, остальные отправятся домой.

Караван из двух сухогрузов "Росморпорта" в сопровождении двух ледоколов прибыл в Певек из Архангельска по Северному морскому пути в начале января, он доставил в арктический регион строительные материалы для возведения пирса плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Однако после разгрузки суда не смогли покинуть пределов Чаунской губы из-за сложной ледовой обстановки, которая составляет 10 баллов по десятибалльной шкале. Толщина льда в районе Восточно-Сибирского моря у мыса Шелахского больше 1 метра, торосов - 2,5 метра.

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