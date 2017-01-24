Число погибших под завалами отеля в Италии достигло девяти

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Число погибших в результате схода лавины, накрывшей отель Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии, возросло до девяти. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, среди погибших, обнаруженных спасателями, сестра разнорабочего отеля, которого спасли в первый же день трагедии. Он выжил, поскольку в момент схода лавины находился вне стен гостиницы.

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1,2 тысячи метров отель в среду вечером, полностью накрыв четырехэтажное здание. Ранее сообщалось о семи погибших. Спасены были 11 человек, без вести пропавшими считаются 20 человек.