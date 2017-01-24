В Калифорнии четыре человека погибли из-за наводнений, трое пропали без вести

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НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Наводнения в американском штате Калифорния унесли жизни четырех человек. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).
Причиной наводнений стали бури и проливные дожди, которые прошли в штате в выходные дни. В настоящее время власти проводят поисковые операции и подсчитывают нанесенный ущерб.
Три человека считаются пропавшими без вести. К юго-востоку от города Сан-Франциско спасатели ищут 18-летнюю девушку, которая находилась в автомобиле, упавшем в реку. Двух человек унесло потоком воды в районе городка Пеббл-Бич к югу от Сан-Хосе, их судьба пока неизвестна.