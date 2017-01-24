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Пассажиры аварийно севшего в Новосибирске лайнера вылетели в Самару резервным бортом

Происшествия
24 января, 5:06 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 24, января. /ТАСС
Лайнер Boeing 757-200 совершил аварийную посадку из-за частичного разрушения стойки шасси
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НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Пассажиры лайнера Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air, аварийно севшего в Новосибирске из-за повреждения левой стойки шасси, вылетели в Самару резервным бортом. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Пассажиры вылетели в Самару резервным бортом", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, самолет совершал рейс по маршруту Пхукет - Самара. На его борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

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