Пассажиры аварийно севшего в Новосибирске лайнера вылетели в Самару резервным бортом

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НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Пассажиры лайнера Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air, аварийно севшего в Новосибирске из-за повреждения левой стойки шасси, вылетели в Самару резервным бортом. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"Пассажиры вылетели в Самару резервным бортом", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, самолет совершал рейс по маршруту Пхукет - Самара. На его борту находились 116 пассажиров и семь членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.