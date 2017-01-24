В Великобритании задержаны подозреваемые в поджоге жилого комплекса на востоке Лондона

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полиция Великобритании задержала двоих мужчин, подозреваемых в поджоге жилого комплекса в районе Хорнчерч в восточной части Лондона в понедельник. Об этом сообщил Скотланд-Ярд.

Подозреваемые находятся в больнице, куда они были доставлены в связи с полученными ими травмами.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в жилом комплексе, расположенном в Хорнчерч. В настоящий момент полиция пытается установить, каким образом произошел поджог жилого комплекса.