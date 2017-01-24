В Бангкоке задержана россиянка с крупной партией кокаина в желудке

БАНГКОК, 24 января. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Власти Таиланда предъявили задержанной в аэропорту Бангкока россиянке обвинение в транспортировке из Бразилии крупной партии кокаина. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Соснов.

По словам дипломата, гражданка РФ была задержана правоохранительными органами еще 17 января. В минувший понедельник в суде ей официально были предъявлены соответствующие обвинения. "В желудке девушки обнаружены капсулы, в которых был спрятан кокаин в размере 650 грамм", - сообщил собеседник агентства.

По словам Соснова, россиянке оказана необходимая консульская поддержка. Ее делом занимаются таиландские адвокаты. По местным законом, обвиняемой грозит наказание в виде длительного тюремного заключения вплоть до пожизненного срока.