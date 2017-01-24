ФСБ просит продлить арест обвиняемому в шпионаже украинцу Сущенко

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. ФСБ просит продлить на три месяца срок ареста гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

"Следователь ходатайствует о продлении срока ареста Сущенко на три месяца, то есть до 30 апреля", - сказала она.

Судебное заседание, которое состоится 25 января, пройдет в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов под грифом "секретно".

Сущенко обвиняется по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как заявили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ЦОС, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Свою вину Сущенко не признает. По словам его адвоката Марка Фейгина, Сущенко является собственным корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, а в Россию приехал в отпуск навестить родственников. Эту информацию подтвердило и украинское информагентство, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года и является "журналистом с многолетней и безупречной профессиональной репутацией".