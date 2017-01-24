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Подозреваемый в убийстве четырех человек в Хабаровске задержан

Происшествия
24 января, 11:30 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 24, января. /ТАСС
Задержанный неадекватен и не может объяснить произошедшее
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ХАБАРОВСК, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Подозреваемый в убийстве двух женщин и двух малолетних детей в Хабаровске задержан, сообщила пресс-служба МВД по Хабаровскому краю.

"Подозреваемый в убийстве своей семьи Павел Иванов задержан", - говорится в сообщении ведомства. Подробности задержания пока не сообщаются.

Ранее со ссылкой на замруководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю Александра Бачурина сообщалось, что главным подозреваемым в убийстве является отец семейства.

Как сообщил ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Илья Гудков, задержанный мужчина неадекватен и не может объяснить произошедшее.

"Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным совместно с УМВД по Хабаровскому краю оперативно-разыскным мероприятиям подозреваемый задержан. С ним работают сотрудники правоохранительных органов. Мужчина находится в неадекватном состоянии, он не может внятно объяснить, что произошло, его одежда сильно пахнет гарью", - сказал Гудков.

Ранее сообщалось, что ночью 24 января в частном доме в Индустриальном районе Хабаровска произошел пожар. Прибывшие пожарные не смогли сразу подъехать к дому, так как на дороге находился микроавтобус 36-летнего владельца жилья Павла Иванова, машина горела. При осмотре дома были обнаружены тела трех человек: женщины 1983 года рождения и двух ее дочерей (2014 и 2015 годов рождения). В пристройке к дому было найдено еще одно тело - 83-летней женщины с признаками насильственной смерти.

"С целью установления точной причины смерти людей следствием назначены четыре судебно-медицинские экспертизы, с целью установления причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза", - сказал Гудков.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Следствием отрабатывается несколько версий произошедшего, по одной из которых к совершению убийства может быть причастен хозяин дома. Он в прошлом лечился от алкоголизма, вечером накануне мужчину видели в неадекватном состоянии в одном из торговых центров. По отзывам соседей, семья Ивановых в последнее время испытывала материальные трудности.

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