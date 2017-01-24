Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокаты просят разрешить личное участие Дадина в заседании КС

Происшествия
24 января, 10:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, января. /ТАСС
Прецедентов доставления заявителей из мест лишения свободы для участия в заседаниях Конституционного суда еще не было, сообщили в пресс-службе суда
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Адвокаты осужденного к лишению свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина заявили ходатайство о его личном участии в заседании Конституционного суда (КС) по жалобе на положения статьи 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения публичных мероприятий, передает корреспндент ТАСС из зала суда.

Смотрите также
Вид на исправительную колонию №5 в городе Рубцовске, в которую переведен оппозиционер Ильдар Дадин, осужденный за нарушение правил проведения митингов
Дадин хочет вернуться в ИК-7 Карелии

Дадин обратился с жалобой на положения данной статьи в КС. По мнению заявителя, она позволила привлечь его к уголовной ответственности по формальным основаниям за действия, не повлекшие общественно опасных последствий. Кроме того, уголовное дело в отношении Дадина, который был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста, было заведено, когда лишь одно постановление суда о привлечении его к административной ответственности вступило в законную силу.

"Хотел бы лично присутствовать на заседании. Ходатайствуем о личном участии", - сказал адвокат заявителя Алексей Липцер.

По данным пресс-службы суда, прецедентов доставления заявителей из мест лишения свободы для участия в заседаниях КС РФ еще не было. Там напомнили, что в КС рассматривают не обстоятельства конкретного дела, а положения закона. Непосредственное участие заявителя необязательно.

Дело Дадина

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Дадин стал первым россиянином, осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

Жалобы на пытки

В ноябре 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии. Позднее сообщалось, что обследовавшие осужденного независимые врачи не нашли у него признаков травм.

Следователи также не нашли подтверждений применения к нему в колонии физического насилия. Позднее стало известно, что после проверки Дадина перевели в исправительную колонию в Алтайском крае.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проверка жалобы Ильдара Дадина
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сирийская оппозиция не подпишет коммюнике по встрече в Астане
2
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
3
Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ
4
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
5
PAP: МИД Польши представил тайный документ 2008 года о политике в отношении РФ и Украины
6
Подозреваемый в убийстве четырех человек в Хабаровске задержан
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама