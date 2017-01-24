Адвокаты просят разрешить личное участие Дадина в заседании КС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Адвокаты осужденного к лишению свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина заявили ходатайство о его личном участии в заседании Конституционного суда (КС) по жалобе на положения статьи 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения публичных мероприятий, передает корреспндент ТАСС из зала суда.

Дадин обратился с жалобой на положения данной статьи в КС. По мнению заявителя, она позволила привлечь его к уголовной ответственности по формальным основаниям за действия, не повлекшие общественно опасных последствий. Кроме того, уголовное дело в отношении Дадина, который был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста, было заведено, когда лишь одно постановление суда о привлечении его к административной ответственности вступило в законную силу.

"Хотел бы лично присутствовать на заседании. Ходатайствуем о личном участии", - сказал адвокат заявителя Алексей Липцер.

По данным пресс-службы суда, прецедентов доставления заявителей из мест лишения свободы для участия в заседаниях КС РФ еще не было. Там напомнили, что в КС рассматривают не обстоятельства конкретного дела, а положения закона. Непосредственное участие заявителя необязательно.

Дело Дадина

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Дадин стал первым россиянином, осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

Жалобы на пытки

В ноябре 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии. Позднее сообщалось, что обследовавшие осужденного независимые врачи не нашли у него признаков травм.

Следователи также не нашли подтверждений применения к нему в колонии физического насилия. Позднее стало известно, что после проверки Дадина перевели в исправительную колонию в Алтайском крае.