"Заминировавший" здание ВГТРК лжетеррорист задержан в Москве

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который в шутку сообщил о минировании здания ВГТРК, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах столицы.
По словам начальника пресс-службы московской полиции Александра Князева, "полицейские Северного округа задержали ранее судимого безработного 43-летнего москвича по подозрению в заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва", - сказал он, отметив, что речь идет о "минировании" здания одного из столичных телеканалов.
Полицейские выяснили, что мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, решил таким способом пошутить, рассказал Князев.
Полиция возбудила уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об угрозе взрыва. За совершение этого преступления подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Анонимное сообщение о возможности взрыва в здании ВГТРК поступило в дежурную часть полиции Москвы 20 января, угроза оказалась ложной.