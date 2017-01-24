Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму гражданина Украины

Происшествия
24 января, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Андрей Захтей останется под арестом до 7 марта
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до 7 марта гражданину Украины Андрею Захтею, обвиняемому по делу о подготовке диверсий и терактов на территории Крыма. Как передает корреспондент ТАСС, тем самым суд отклонил жалобу его защиты.

Смотрите также
Дмитрий Штыбликов
Арестованные в Крыму диверсанты признались в подготовке спецопераций

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Ранее Лефортовский суд продлил срок ареста в отношении Захтея и еще одного фигуранта дела, Евгения Панова, до 7 марта.

ФСБ России 10 августа прошлого года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма и предотвращении терактов на полуострове, которые готовились управлением разведки Минобороны Украины. При этом российское силовое ведомство заявило, что объектами терактов были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

По делу о подготовке диверсий и терактов в Крыму задержаны Андрей Захтей и Евгений Панов. Оба дали признательные показания. Они обвиняются по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 УК РФ ("Диверсия, совершенная организованной группой").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
2
Протестующие на подъездах к Киеву жгут покрышки и хотят встречи с премьером
3
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
4
РФ, Иран и Турция решили создать механизм мониторинга прекращения огня в Сирии
5
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Володин готов обсудить с ФЕОР слова Толстого о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Темы дня
Реклама