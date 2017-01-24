Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму гражданина Украины

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до 7 марта гражданину Украины Андрею Захтею, обвиняемому по делу о подготовке диверсий и терактов на территории Крыма. Как передает корреспондент ТАСС, тем самым суд отклонил жалобу его защиты.

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Ранее Лефортовский суд продлил срок ареста в отношении Захтея и еще одного фигуранта дела, Евгения Панова, до 7 марта.

ФСБ России 10 августа прошлого года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма и предотвращении терактов на полуострове, которые готовились управлением разведки Минобороны Украины. При этом российское силовое ведомство заявило, что объектами терактов были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

По делу о подготовке диверсий и терактов в Крыму задержаны Андрей Захтей и Евгений Панов. Оба дали признательные показания. Они обвиняются по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 УК РФ ("Диверсия, совершенная организованной группой").