Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму гражданина Украины

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до 7 марта гражданину Украины Андрею Захтею, обвиняемому по делу о подготовке диверсий и терактов на территории Крыма. Как передает корреспондент ТАСС, тем самым суд отклонил жалобу его защиты.
"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Ранее Лефортовский суд продлил срок ареста в отношении Захтея и еще одного фигуранта дела, Евгения Панова, до 7 марта.
ФСБ России 10 августа прошлого года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма и предотвращении терактов на полуострове, которые готовились управлением разведки Минобороны Украины. При этом российское силовое ведомство заявило, что объектами терактов были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.
По делу о подготовке диверсий и терактов в Крыму задержаны Андрей Захтей и Евгений Панов. Оба дали признательные показания. Они обвиняются по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 УК РФ ("Диверсия, совершенная организованной группой").