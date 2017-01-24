Суд 9 февраля решит вопрос о лишении Мары Багдасарян водительских прав

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы назначил на 9 февраля рассмотрение иска прокуратуры о лишении водительских прав Мары Багдасарян - участницы нашумевшей уличной гонки на Gelandewagen. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.
"Досудебная подготовка по делу назначена на 12:00 мск 9 февраля", - сказал он.
В декабре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны Багдасарян. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток. Кроме того, 12 января суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ.
При рассмотрении в суде вопроса о применении обязательных работ адвокаты Багдасарян заявили о наличии у ней ряда заболеваний. Проведенная прокурорская проверка подтвердила сведения о наличии у девушки медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о лишении Багдасарян водительских прав.