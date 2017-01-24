Экс-начальник таможни аэропорта Внуково заочно арестован

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего начальника таможни аэропорта Внуково Юрия Шебуняева, объявленного в международный розыск по делу о контрабанде товаров из Турции. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.
"По ходатайству следователя в отношении Шебуняева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала она.
Как она сообщила ранее, в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК РФ Шебуняеву заочно предъявлено обвинение по ч. 3. ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Он объявлен в международный розыск.
Ранее по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ФТС было возбуждено дело в отношении и. о. заместителя начальника Внуковской таможни - начальника таможенного поста аэропорта Внуково Романа Курзенкова, и. о. начальника отдела специальных таможенных процедур Михаила Фаста, заместителя начальника отдела специальных таможенных процедур Алексея Плитина, главного государственного таможенного инспектора Игоря Кудряшова и иных неустановленных должностных лиц внуковской таможни.
Четверо сотрудников таможни были арестованы. Обвиняемый в превышении должностных полномочий замначальника таможенного поста Внукова Вячеслав Лацких также был арестован.
По версии следствия, граждане Азербайджана и Турции в сговоре с сотрудниками внуковской таможни незаконно ввозили в РФ из Турции коммерческие грузы под видом ручной клади. Ежемесячно перевозилось до 30 тонн товаров.