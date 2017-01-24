МАК: потерпевший под Бишкеком крушение Boeing был в исправном состоянии

БИШКЕК, 24 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Разбившийся 16 января вблизи Бишкека грузовой самолет Boeing находился в исправном состоянии. Об этом сообщил на пресс-конференции глава комиссии по расследования обстоятельств авиакатастрофы, представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Леонид Каширский.

"На момент аварии все системы самолета были в исправном состоянии", - заявил он. По его словам, это предварительные выводы комиссии. "Ни о каких технических неполадках с борта самолета не сообщалось", - отметил Каширский.

Представитель МАК сообщил, что специалисты комитета завершили работы на месте падения самолета. "На данный момент все элементы конструкции воздушного судна эвакуированы в специально отведенное место, эти элементы изучаются", - сказал он. По его словам, на месте крушения обнаружены звуковой и параметрический бортовые самописцы. "Удалось снять с них информацию, мы ее сейчас изучаем, она хорошего качества", - сказал Каширский, добавив, что на сегодняшний день "обработка "черных ящиков" завершена не полностью".

Как заверил глава комиссии, МАК также получил информацию и о переговорах членов экипажа с диспетчерами аэропорта Манас. "Заход на посадку был единственный, опасных грузов на борту самолета не было", - подчеркнул он.

Версии авиакатастрофы

МАК рассматривает все версии крушения Boeing.

"На сегодняшний день приоритетных версий нет, изучается работа наземного оборудования, установленной на самолете аппаратуры, а также действия экипажа", - заявил Каширский.

По его словам, для вынесения окончательных выводов по поводу крушения самолета потребуется как минимум четыре месяца. За это время эксперты должны будут провести соответствующие исследования, проанализировать их, а также подготовить проект отчета и направить его в Турцию и США, которые принимают участие в составе международной комиссии в качестве наблюдателей.

Расследованием авиакатастрофы занимается специальная международная комиссия, которую возглавляют эксперты МАК. В ее состав также входят специалисты Агентства гражданской авиации Киргизии, а в качестве наблюдателей - представители США и Турции.

Принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing 747, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, 16 января во время посадки в бишкекском аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. Лайнер полностью снес 23 одноэтажных жилых дома. Погибли 35 местных жителей и 4 члена экипажа, в больницы Бишкека с различными травмами были доставлены как минимум 19 человек. Почти половина погибших и пострадавших - дети.

Инфографика Крушение Boeing 747 под Бишкеком. Инфографика 16 января 2017 года грузовой самолет Boeing 747-400 компании MyCargo Airlines (ACT Airlines) разбился при заходе на посадку неподалеку от столичного аэропорта Манас в Киргизии. Лайнер, следовавший по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, пролетел посадочную полосу и упал на дачный поселок в 2 км от аэропорта. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа и 34 жителя поселка.