Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МАК: потерпевший под Бишкеком крушение Boeing был в исправном состоянии

Происшествия
24 января, 14:04 дата обновления: 24 января, 15:21 UTC+3
Самолет, по данным комиссии, заходил на посадку один раз, никаких опасных грузов на его борту не было
Поделиться
Материал из 1 страницы
На месте крушения грузового самолета Boeing 747 турецкой авиакомпании MyCargo Airlines, Бишкек

На месте крушения грузового самолета Boeing 747 турецкой авиакомпании MyCargo Airlines, Бишкек

© ТАСС

БИШКЕК, 24 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Разбившийся 16 января вблизи Бишкека грузовой самолет Boeing находился в исправном состоянии. Об этом сообщил на пресс-конференции глава комиссии по расследования обстоятельств авиакатастрофы, представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Леонид Каширский.

Смотрите также

Специалисты скопировали все данные с "черного ящика" упавшего в Киргизии Boeing
Семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Киргизии выделят по $1 тыс.

"На момент аварии все системы самолета были в исправном состоянии", - заявил он. По его словам, это предварительные выводы комиссии. "Ни о каких технических неполадках с борта самолета не сообщалось", - отметил Каширский.

Представитель МАК сообщил, что специалисты комитета завершили работы на месте падения самолета. "На данный момент все элементы конструкции воздушного судна эвакуированы в специально отведенное место, эти элементы изучаются", - сказал он. По его словам, на месте крушения обнаружены звуковой и параметрический бортовые самописцы. "Удалось снять с них информацию, мы ее сейчас изучаем, она хорошего качества", - сказал Каширский, добавив, что на сегодняшний день "обработка "черных ящиков" завершена не полностью".

Как заверил глава комиссии, МАК также получил информацию и о переговорах членов экипажа с диспетчерами аэропорта Манас. "Заход на посадку был единственный, опасных грузов на борту самолета не было", - подчеркнул он.

Версии авиакатастрофы

МАК рассматривает все версии крушения Boeing.

"На сегодняшний день приоритетных версий нет, изучается работа наземного оборудования, установленной на самолете аппаратуры, а также действия экипажа", - заявил Каширский.

Галерея
16 фото
© AP Photo/Vladimir Voronin

Крушение турецкого Boeing 747 в Киргизии. Фото с места событий

По его словам, для вынесения окончательных выводов по поводу крушения самолета потребуется как минимум четыре месяца. За это время эксперты должны будут провести соответствующие исследования, проанализировать их, а также подготовить проект отчета и направить его в Турцию и США, которые принимают участие в составе международной комиссии в качестве наблюдателей.

Расследованием авиакатастрофы занимается специальная международная комиссия, которую возглавляют эксперты МАК. В ее состав также входят специалисты Агентства гражданской авиации Киргизии, а в качестве наблюдателей - представители США и Турции.

Принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing 747, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, 16 января во время посадки в бишкекском аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. Лайнер полностью снес 23 одноэтажных жилых дома. Погибли 35 местных жителей и 4 члена экипажа, в больницы Бишкека с различными травмами были доставлены как минимум 19 человек. Почти половина погибших и пострадавших - дети.

Инфографика Крушение Boeing 747 под Бишкеком. Инфографика Крушение Boeing 747 под Бишкеком. Инфографика

16 января 2017 года грузовой самолет Boeing 747-400 компании MyCargo Airlines (ACT Airlines) разбился при заходе на посадку неподалеку от столичного аэропорта Манас в Киргизии. Лайнер, следовавший по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, пролетел посадочную полосу и упал на дачный поселок в 2 км от аэропорта. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа и 34 жителя поселка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение грузового самолета в Киргизии
Страны
Киргизия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
2
Протестующие на подъездах к Киеву жгут покрышки и хотят встречи с премьером
3
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
4
РФ, Иран и Турция решили создать механизм мониторинга прекращения огня в Сирии
5
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Володин готов обсудить с ФЕОР слова Толстого о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Темы дня
Реклама