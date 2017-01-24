Мосгорсуд оставил под арестом захватившего отделение Ситибанка

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до конца февраля ареста предпринимателю Араму Петросяну по делу о захвате заложников в отделении "Ситибанка" в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Во вторник заседание по жалобе на продление ареста Петросяну проходило без его участия, так как он находится в институте имени Сербского на стационарной психолого-психиатрической экспертизе.

Петросяну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и по ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Угроза совершения взрыва в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений").

По версии следствия, вечером 24 августа прошлого года Петросян взял в заложники четырех человек в отделении "Ситибанка" на Большой Никитской улице, при этом на шее у него висела обмотанная скотчем коробка, из которой торчали провода. Через несколько часов он отпустил всех заложников и сдался властям. Как позже выяснилось, взрывное устройство было муляжом. Как отметили в СК, во время допросов Петросян полностью признал вину, заявив, что не хотел никого убивать, а только пытался привлечь внимание к проблеме своего банкротства.