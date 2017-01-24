Житель Курска погиб при попытке перейти по проводам между многоэтажками

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КУРСК, 24 января. /ТАСС/. Житель Курска погиб, когда пытался пройти по проводам, протянутым между двумя многоэтажками, сообщило региональное управление СК РФ.
"Житель Курска погиб, когда сорвался с 30-метровой высоты, пытаясь перейти по проводам, протянутым между двумя девятиэтажными многоквартирными домами на Майском бульваре Курска. Расстояние многоэтажек друг от друга - около 100 метров", - уточняется в сообщении СК.
По данным следователей, 20-летний мужчина сорвался, когда был приблизительно на середине пути.
Родители молодого человека рассказали следователям, что не знают о причинах, толкнувших их сына на подобный поступок, добавив, что он употреблял наркотики.