Житель Курска погиб при попытке перейти по проводам между многоэтажками

КУРСК, 24 января. /ТАСС/. Житель Курска погиб, когда пытался пройти по проводам, протянутым между двумя многоэтажками, сообщило региональное управление СК РФ.

"Житель Курска погиб, когда сорвался с 30-метровой высоты, пытаясь перейти по проводам, протянутым между двумя девятиэтажными многоквартирными домами на Майском бульваре Курска. Расстояние многоэтажек друг от друга - около 100 метров", - уточняется в сообщении СК.

По данным следователей, 20-летний мужчина сорвался, когда был приблизительно на середине пути.

Родители молодого человека рассказали следователям, что не знают о причинах, толкнувших их сына на подобный поступок, добавив, что он употреблял наркотики.