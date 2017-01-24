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По факту ранения на МКАД жены Лернера возбуждено дело о покушении на убийство

Происшествия
24 января, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Следователи допрашивают возможных очевидцев произошедшего
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ранения женщины на МКАД, сообщает СК РФ.

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"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем во вторник неизвестный совершил несколько выстрелов в женщину, находившуюся за рулем автомобиля марки Ford в районе 105-го км МКАД, после чего скрылся. Пострадавшая госпитализирована.

"Следователи отрабатывают круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз", - сообщили в СК. Следователи допрашивают возможных очевидцев произошедшего.

Как ранее сообщили в медицинских кругах столицы, пострадавшей от выстрела оказалась жена бизнесмена Михаила Лернера. 42-летняя женщина направлена с травмой лица в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева (ГКБ номер 36). "Светлана Лернер ранена в область лица из травматического пистолета. Женщина получила касательную рану губы и направлена в ГКБ номер 36", - сказал источник.

Предприниматель Михаил Лернер, бывший бизнес-партнер Анатолия Чубайса, был осужден в 2014 году Дорогомиловским судом Москвы на шесть лет заключения за особо крупное мошенничество.

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