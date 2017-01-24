По факту ранения на МКАД жены Лернера возбуждено дело о покушении на убийство

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ранения женщины на МКАД, сообщает СК РФ.
"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, днем во вторник неизвестный совершил несколько выстрелов в женщину, находившуюся за рулем автомобиля марки Ford в районе 105-го км МКАД, после чего скрылся. Пострадавшая госпитализирована.
"Следователи отрабатывают круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз", - сообщили в СК. Следователи допрашивают возможных очевидцев произошедшего.
Как ранее сообщили в медицинских кругах столицы, пострадавшей от выстрела оказалась жена бизнесмена Михаила Лернера. 42-летняя женщина направлена с травмой лица в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева (ГКБ номер 36). "Светлана Лернер ранена в область лица из травматического пистолета. Женщина получила касательную рану губы и направлена в ГКБ номер 36", - сказал источник.
Предприниматель Михаил Лернер, бывший бизнес-партнер Анатолия Чубайса, был осужден в 2014 году Дорогомиловским судом Москвы на шесть лет заключения за особо крупное мошенничество.