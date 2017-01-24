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Около 200 заключенных сбежали из тюрьмы в Бразилии после очередного бунта

Происшествия
24 января, 16:55 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Некоторые из заключенных были пойманы и возвращены на территорию пенитенциарного учреждения
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© AP Photo/Felipe Dana

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Около 200 заключенных сбежали из тюрьмы, расположенной в бразильском штате Сан-Паулу, после очередного бунта. Об этом сообщает агентство Agência Brasil.

По его данным, некоторые из заключенных были пойманы и возвращены на территорию пенитенциарного учреждения, однако их точное число не сообщается.

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Рано утром во вторник организаторы бунта подожгли матрасы и, воспользовавшись возникшим беспорядком, выбрались на свободу. В интернете появились кадры, на которых виден густой дым, поднимающийся над одним из зданий пенитенциарного учреждения.

Начало 2017 года ознаменовалось чередой тюремных бунтов в Бразилии. Одно из самых масштабных в истории южноамериканской страны восстаний в исправительном учреждении произошло 1 января в городе Манаус (штат Амазонас).

В ходе беспорядков, начавшихся из-за противостояния враждующих преступных группировок, погибли более полусотни человек. По данным следствия, участниками конфликта стали члены банд "Семья севера" из Манауса и "Первое командование столицы" из Сан-Паулу.

После этого власти Бразилии обнародовали программу реформирования пенитенциарных учреждений. Однако ситуация в тюрьмах южноамериканской республики стала все чаще выходить из-под контроля.

В тюрьме штата Рорайма на севере страны 6 января 33 заключенных были найдены мертвыми. 14 января бунт вспыхнул в крупнейшей тюрьме бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти (север страны), там в результате беспорядков погибли 26 человек.

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