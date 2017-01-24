Обвиняемый в мошенничестве экс-ведущий программы "Суд идет" заключил досудебное соглашение

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Бывший ведущий программы "Суд идет" Владимир Резник, обвиняемый в крупном мошенничестве, полностью признал вину и заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. Об этом Резник заявил в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ему меры пресечения в виде ареста, передает корреспондент ТАСС.

"В связи с тем, что я заключил со следствием досудебное соглашение и готов сотрудничать, прошу избрать мне домашний арест", - заявил подсудимый, сославшись на инвалидность, а также плохое самочувствие в СИЗО.

"Зачем содержать под стражей моего подзащитного, когда он заключил сделку со следствием", - добавил его адвокат Антон Стусов и также попросил изменить меру пресечения Резнику, на не связанную с заключением под стражу.

В свою очередь следователь в ходе судебного заседания подтвердил сделку обвиняемого со следствием, однако просил продлить ему арест в связи с тем, что Резнику необходимо предъявить обвинение в окончательной редакции. "Инкриминируемое преступление является тяжким и умышленным, а сам обвиняемый был ранее судим за аналогичное преступление, прошу продлить в отношении него срок содержания под стражей на 3 месяца", - отметил следователь . Кроме того, по словам следователя, срок следствия продлен до 26 апреля.

Гособвинение полностью поддержало позицию СК.

Резник обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), наказание по которой предусматривает до 10 лет заключения. По версии следствия, Резник за 4,5 млн рублей обещал бизнесмену договориться о назначении ему условного наказания за незаконную банковскую деятельность, однако в действительности не мог повлиять на решение суда.