СК: потерявшийся на Кубани 10-летний мальчик умер от холода

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Десятилетний мальчик, потерявшийся в Белореченском районе Кубани, по предварительным данным, умер от холода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"При осмотре (тела мальчика - прим. ТАСС) не обнаружено следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти - холодовая травма", - сказали в СК, добавив, что окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что тело мальчика было обнаружено во вторник после полудня в лесу вблизи железнодорожных путей.

В минувшую субботу ребенок ушел из дома на прогулку и должен был вернуться в тот же день около 14:00 мск. Когда этого не произошло, родные обратились в экстренные службы.

По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, пропавший мальчик воспитывался в благополучной семье. Было возбуждено дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").