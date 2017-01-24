Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожара

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Около 500 человек эвакуировано из торгового центра "Рио" из-за пожара, сведений о пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, открытое горение обшивки здания ликвидировано.
"Открытое горение пластиковой наружной обшивки торгового центра, расположенного на Большой Черемушкинской улице, ликвидировано. Из здания проведена эвакуация всех людей, сотрудники МЧС проветривают помещения от дыма", - сказали в пресс-службе.
На месте ЧП работают несколько пожарно-спасательных расчетов, проверяются все помещения комплекса.
По данным источника в правоохранительных органах, площадь пожара составила более 200 кв. метров, от огня загорелись два автомобиля.