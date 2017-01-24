Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Во время Давосского форума было произведено два ареста

Происшествия
24 января, 20:25 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Мотивом для задержания послужила информация о возможном нарушении закона о запрете "Аль-Каиды", "Исламского государства" и иных подобных организаций
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 24 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Два ареста по подозрению в нарушении закона о запрете террористических организаций были произведены во время ежегодного заседания Всемирного экономического форума, проходившего в швейцарском Давосе с 17 по 20 января. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры кантона Граубюнден Маурус Эккерт, подтвердивший информацию, опубликованную в газете Süddeutsche Zeitung.

"Два ареста были произведены с согласия и при тесном взаимодействии с Федеральной прокуратурой Швейцарии", - отметил Эккерт. Мотивом для задержания, по его словам, послужила информация, касающаяся возможного нарушения действующего в Швейцарии закона о запрете "Аль-Каиды", "Исламского государства" (террористические группировки, запрещены в РФ) и иных подобных организаций.

Следствие продолжается, однако в настоящее время оба эти человека находятся на свободе, поскольку суд города Кур не поддержал просьбу правоохранительных органов об их предварительном задержании. В прокуратуре Граубюндена отказались сообщить какие-либо иные детали, в частности, о гражданстве этих лиц, сославшись на то, что расследование не закончено. В настоящее время Федеральная прокуратура расследует около 70 дел, связанных с подозрениями в терроризме, напоминает Швейцарское телеграфное агентство. В основном все они связаны с подозрениями в нарушении закона, запрещающего террористические организации.

В форуме в Давосе участвовали около 3 тысяч приглашенных - руководители крупных корпораций, видные политики и общественные деятели. Около 30 государств были представлены на высшем уровне. Российскую делегацию на форуме возглавлял первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов.

Как сообщил ранее Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии, во время Давосского форума не было зафиксировано серьезных инцидентов. В обеспечении безопасности были задействованы около 4,3 тысячи военнослужащих.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экономический форум в Давосе – 2017
Страны
Швейцария
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Бури, торнадо и наводнения в США
10
9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу в Мельбурне, его водитель открыл стрельбу
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы потушен
2
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожара
3
В отношении корреспондента RT заведено дело об участии в массовых беспорядках в Вашингтоне
4
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
5
Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов
6
СК: потерявшийся на Кубани 10-летний мальчик умер от холода
7
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Темы дня
Реклама