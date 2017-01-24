Во время Давосского форума было произведено два ареста

ЖЕНЕВА, 24 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Два ареста по подозрению в нарушении закона о запрете террористических организаций были произведены во время ежегодного заседания Всемирного экономического форума, проходившего в швейцарском Давосе с 17 по 20 января. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры кантона Граубюнден Маурус Эккерт, подтвердивший информацию, опубликованную в газете Süddeutsche Zeitung.

"Два ареста были произведены с согласия и при тесном взаимодействии с Федеральной прокуратурой Швейцарии", - отметил Эккерт. Мотивом для задержания, по его словам, послужила информация, касающаяся возможного нарушения действующего в Швейцарии закона о запрете "Аль-Каиды", "Исламского государства" (террористические группировки, запрещены в РФ) и иных подобных организаций.

Следствие продолжается, однако в настоящее время оба эти человека находятся на свободе, поскольку суд города Кур не поддержал просьбу правоохранительных органов об их предварительном задержании. В прокуратуре Граубюндена отказались сообщить какие-либо иные детали, в частности, о гражданстве этих лиц, сославшись на то, что расследование не закончено. В настоящее время Федеральная прокуратура расследует около 70 дел, связанных с подозрениями в терроризме, напоминает Швейцарское телеграфное агентство. В основном все они связаны с подозрениями в нарушении закона, запрещающего террористические организации.

В форуме в Давосе участвовали около 3 тысяч приглашенных - руководители крупных корпораций, видные политики и общественные деятели. Около 30 государств были представлены на высшем уровне. Российскую делегацию на форуме возглавлял первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов.

Как сообщил ранее Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии, во время Давосского форума не было зафиксировано серьезных инцидентов. В обеспечении безопасности были задействованы около 4,3 тысячи военнослужащих.