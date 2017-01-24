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Число погибших при сходе лавины в Италии достигло 16 человек

Происшествия
24 января, 20:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
На данный момент пропавшими без вести числятся 13 человек
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© EPA/ITALIAN FIRE DEPARTMENT

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Число погибших под снежной лавиной в итальянском отеле Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо (центр Италии) увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает агентство ANSA.

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Как отмечает агентство, на данный момент пропавшими без вести числятся 13 человек.

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1,2 тыс. метров отель в минувшую среду, полностью накрыв четырехэтажное здание.

Из более чем 30 находившихся в момент схода лавины в здании отеля выжили девять человек, включая четырех детей, которые были извлечены из-под завалов. Еще двое незадолго до катастрофы покинули здание отеля и также остались живы.

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