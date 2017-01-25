Полиция опровергла информацию о похищении ребенка на юге Москвы

"Известия": коллекторам отказано в доступе к данным о имеющемся у заемщиков оружииОбщество 25 января, 1:54
Петагон: ИГ еще не скоро удастся вытеснить из ИракаМеждународная панорама 25 января, 1:36
Чемпионат Европы по биатлону стартует в ПольшеСпорт 25 января, 1:33
"Наполи" победил "Фиорентину" и вышел в полуфинал Кубка Италии по футболуСпорт 25 января, 1:26
Кадыров: строительство в Чечне центра подготовки спецназа идет ускоренноАрмия и ОПК 25 января, 1:17
Число жертв схода лавины на отель в центре Италии достигло 18 человекПроисшествия 25 января, 1:10
Определились все участники 1/2 финала чемпионата мира по гандболуСпорт 25 января, 1:00
В Калифорнии внесен на рассмотрение проект "закона о правде"Международная панорама 25 января, 0:53
Бразильский боец Брандао получил новый паспорт и проведет бой в РоссииСпорт 25 января, 0:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сообщение о похищении ребенка на юге Москвы не подтвердилось, полиция выявила злоумышленника, который дал ложную информацию об этом происшествии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Ранее сообщалось, что накануне вечером на службу "02" обратился неизвестный и сообщил, что на Домодедовской улице мужчина насильно посадил мальчика в автомашину. По данному факту полиция начала проверку, в розыск был объявлен автомобиль, на котором с ребенком мог скрыться предполагаемый похититель.
"В ходе проверочных мероприятий был выявлен подозреваемый в ложном сообщении о данном происшествии, с ним разбираются сотрудники полиции. Никакого похищения ребенка не было", - сказали в пресс-службе.