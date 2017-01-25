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Полиция опровергла информацию о похищении ребенка на юге Москвы

Происшествия
25 января, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Полицейским удалось выявить злоумышленника, который дал ложную информацию об этом инциденте
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сообщение о похищении ребенка на юге Москвы не подтвердилось, полиция выявила злоумышленника, который дал ложную информацию об этом происшествии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Ранее сообщалось, что накануне вечером на службу "02" обратился неизвестный и сообщил, что на Домодедовской улице мужчина насильно посадил мальчика в автомашину. По данному факту полиция начала проверку, в розыск был объявлен автомобиль, на котором с ребенком мог скрыться предполагаемый похититель.

"В ходе проверочных мероприятий был выявлен подозреваемый в ложном сообщении о данном происшествии, с ним разбираются сотрудники полиции. Никакого похищения ребенка не было", - сказали в пресс-службе.

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