Полиция опровергла информацию о похищении ребенка на юге Москвы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сообщение о похищении ребенка на юге Москвы не подтвердилось, полиция выявила злоумышленника, который дал ложную информацию об этом происшествии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Ранее сообщалось, что накануне вечером на службу "02" обратился неизвестный и сообщил, что на Домодедовской улице мужчина насильно посадил мальчика в автомашину. По данному факту полиция начала проверку, в розыск был объявлен автомобиль, на котором с ребенком мог скрыться предполагаемый похититель.

"В ходе проверочных мероприятий был выявлен подозреваемый в ложном сообщении о данном происшествии, с ним разбираются сотрудники полиции. Никакого похищения ребенка не было", - сказали в пресс-службе.