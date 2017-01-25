Число жертв схода лавины на отель в центре Италии достигло 18 человек

РИМ, 25 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Число погибших под снежной лавиной в итальянском отеле Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо (центр Италии) увеличилось до 18 человек. Как сообщило во вторник агентство ANSA, последним из-под завалов было извлечено тело мужчины.

Пропавшими без вести считаются 11 человек.

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1,2 тысячи метров отель в минувшую среду, полностью накрыв четырехэтажное здание. Из более чем 30 находившихся в момент схода лавины в здании отеля выжили девять человек, включая четырех детей, которые были извлечены из-под завалов. Еще двое незадолго до катастрофы покинули здание отеля и также остались живы.

Поисково-спасательная операция продолжается. Прокуратура ведет следствие по факту происшествия. В частности, проясняется, насколько оперативно была отправлена помощь после полученного сигнала о бедствии.